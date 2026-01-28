Referendum | Comitato per il sì Art 111 ' giudici Tar confermano bontà nostre tesi'

Il Tar di Milano ha respinto le pretese dei ricorrenti sul referendum, confermando che il testo del quesito non può essere modificato dai promotori. La decisione soddisfa il Comitato per il sì all’Articolo 111, che aveva sostenuto la validità della loro posizione. I giudici hanno sottolineato che l’articolo 138 della Costituzione tutela solo l’attivazione della consultazione, non il contenuto del quesito.

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - "Con soddisfazione il Tar ha dichiarato infondate le pretese dei ricorrenti, evidenziando che l'articolo 138 della Costituzione tutela unicamente l'attivazione della consultazione referendaria e che il testo del quesito non è nella disponibilità dei promotori, ma è direttamente fissato dalla legge". Antonino La Lumia, presidente Comitato per il sì Art.111, commenta la sentenza con cui si conferma per il 22-23 marzo la data del voto per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Il nostro perimetro sia sempre la tutela degli interessi dei cittadini e l'informazione chiara e trasparente" chiosa La Lumia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Comitato per il Sì alla Riforma della Giustizia ha presentato un'istanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, affidata agli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli.

Il Tar del Lazio ha confermato le date del referendum sulla Giustizia: si voterà il 22 e 23 marzo, come previsto dal governo.

