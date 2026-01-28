Real Betis-Feyenoord Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Verdiblancos vogliono accedere agli ottavi

Questa sera alle 21, la Cartuja ospita il match tra Real Betis e Feyenoord, un appuntamento importante in Europa League. I padroni di casa cercano di mantenere il loro posto negli ottavi, mentre gli olandesi vogliono interrompere la loro serie negativa. La squadra di casa sa che una vittoria potrebbe fare la differenza, ma dovrà affrontare un avversario deciso a portare a casa i tre punti. La partita si prevede combattuta e decisiva per il proseguo della competizione.

L’ultima giornata della fase campionato di Europa League propone una bella sfida in programma tra Real Betis e Feyenoord a la Cartuja: gli andalusi al momento occupano l’ultimo posto utile per l’accesso diretto agli ottavi e devono quindi difenderlo dai presumibili attacchi che riceveranno. La sconfitta di Salonicco ha complicato il cammino dei Verdiblancos, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Real Betis Feyenoord

Il match tra Murcia e Real Betis, valido per i sedicesimi di Copa del Rey, si disputerà giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00.

Ultime notizie su Real Betis Feyenoord

Pronostico Real Betis vs Feyenoord – 29 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Real Betis e Feyenoord si gioca il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 presso lo Stadio de La Cartuja. Un palcoscenico imponente per ... news-sports.it

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Betis: drama voor Van PersieDonderdag neemt Feyenoord het in de Europa League op tegen Real Betis. Na de winst op Sturm Graz vorige week is er nog een minieme kans op het halen van ... soccernews.nl

Non c'è ancora accordo col Tolosa per Casseres ma si va avanti per trovarlo. Le richieste attuali dei francesi non aiutano a sbloccare un'operazione lontana dalla quadratura definitiva. Per la punta, contatti mai tramontati per Bakambu del Real Betis, che p - facebook.com facebook

. @GenoaCFC, l’ultimo rinforzo in attacco può essere Cédric Bakambu del Real Betis @SkySport x.com