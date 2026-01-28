I carabinieri di Monsummano hanno sgominato una banda di ladri che aveva messo a segno numerosi furti di pc nelle scuole. Dopo mesi di indagini, gli agenti hanno arrestato l’autore principale e recuperato parte della merce rubata. La scoperta ha svelato un’operazione più vasta che coinvolge anche altre scuole dell’area fiorentina.

Il caso dei furti nelle scuole a Monsummano era da mesi al centro del dibattito, ma ancora non si sapeva che la questione era molto più ampia e che riguardava molte altre scuole anche dell’area fiorentina. Nei giorni scorsi però, grazie alle indagini e al lavoro svolto dai carabinieri della stazione di Monsummano, è stato individuato l’autore dei furti di materiale informatico. Si tratterebbe di un 65enne attualmente residente a Campi Bisenzio, ma che aveva vissuto in passato pure a Monsummano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dal 2024 era riuscito a mettere a punto colpi, oltre alle elementari "Donati" di Cintolese (Monsummano), anche alla scuola primaria "Marconi" di Scandicci, al plesso ABC per stranieri "Paci" di Firenze, all’istituto tecnico tecnologico statale "Fedi" di Pistoia, al Comprensivo "Hack" e al Liceo "Agnoletti" di Campi Bisenzio, per una refurtiva totale di oltre 250 computer, circa 200 tablet e numeroso altro materiale informatico per un valore complessivo di 500mila euro, che adesso sarà restituito dalle forze dell’ordine ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Razzie di pc nelle scuole. Blitz dei carabinieri. Preso l’autore dei furti

Approfondimenti su Monsummano Razzie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Monsummano Razzie

Argomenti discussi: Biancaneve fa incetta di nomination ai Razzie Awards 2026. Record di candidature per il live-action Disney; GRTV News - Fable arriverà su PC e console in autunno.

Razzia di computer alla scuola di Monteroduni. E' la seconda volta in pochi anniL'annuncio del Comune: Verso le 2 hanno sottratto tutti i pc dal laboratorio. Dopo il primo furto la dotazione informatica era stata ricostituita grazie a donazioni ... rainews.it

Oro e oggetti, razzie nelle caseUn fine settimana caratterizzato ancora una volta da intrusioni di bande di ladri in abitazioni e proprietà private in genere. Diverse le segnalazioni di furti nella Bassa, che arrivano da varie zone: ... ilrestodelcarlino.it

Il nostro nuovo progetto con i bimbi di alcune scuole - facebook.com facebook