Ravenna | rischio -30% dei negozi entro il 2035

Ravenna rischia di perdere il 30% dei negozi entro il 2035. Confcommercio avverte che la desertificazione commerciale mette a rischio la vita sociale e la vivibilità della città. La diminuzione di attività commerciali sta accelerando, e le conseguenze si fanno sentire sempre di più.

Confcommercio lancia un allarme sulla tenuta sociale e sulla vivibilità dei territori, sempre più compromesse dalla progressiva desertificazione commerciale. Dallo studio della Confcommercio emerge che "negli ultimi dodici anni il tessuto commerciale italiano ha subito una contrazione profonda: più di 140mila attività al dettaglio, tra negozi e ambulanti, hanno cessato l'attività. Il fenomeno è particolarmente visibile nei centri storici e nei piccoli comuni, dove la perdita di imprese incide non solo sull'economia locale ma anche sulla vivibilità degli spazi urbani. Un ulteriore elemento critico riguarda i circa 105mila locali commerciali oggi sfitti, un quarto dei quali inutilizzati da oltre un anno".

