ravegnani e i formidabili anni della riviera

Arte, cultura e personaggi di Cesenatico negli anni ’70 e ‘80, è il tema dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani alle 16 al Museo della Marineria, dove interverrà Maurizio Ravegnani. È l’occasione per riscoprire la riviera di cinquant’anni fa, a cominciare dal 1977, quando si diede avvio ad un esperimento in cui le tre grandi associazioni del tempo libero, Arci, Endas e Acli, che rappresentavano il mondo comunista e repubblicano e cattolico, formarono il Crad, Coordinamento regionale associazionismo democratico, per promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative per i turisti, con il supporto economico dei Comuni e delle Aziende di Soggiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato presentato presso l’Osteria La Ciurma – Hotel Al Faro il Calendario 2026, un progetto culturale e benefico dedicato agli storici alberghi della Riviera, ideato da Renato Lombardi e sostenuto da Paola Pirini.

