ravegnani e i formidabili anni della riviera

Domani alle 16, al Museo della Marineria di Cesenatico, si parla dei anni ’70 e ’80 attraverso l’arte e i personaggi della riviera. Maurizio Ravegnani sarà presente per raccontare quei tempi, tra cultura e vita quotidiana. L’incontro, organizzato dall’Università per gli adulti, vuole far rivivere quei momenti ai partecipanti e riscoprire le storie di un’epoca che ha lasciato il segno nella città.
Arte, cultura e personaggi di Cesenatico negli anni ’70 e ‘80, è il tema dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani alle 16 al Museo della Marineria, dove interverrà Maurizio Ravegnani. È l’occasione per riscoprire la riviera di cinquant’anni fa, a cominciare dal 1977, quando si diede avvio ad un esperimento in cui le tre grandi associazioni del tempo libero, Arci, Endas e Acli, che rappresentavano il mondo comunista e repubblicano e cattolico, formarono il Crad, Coordinamento regionale associazionismo democratico, per promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative per i turisti, con il supporto economico dei Comuni e delle Aziende di Soggiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
