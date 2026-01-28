Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 28 gennaio

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani hanno dedicato ampio spazio alla Juventus. Le prime pagine raccontano le ultime novità sulla squadra, tra smentite, rumors di mercato e analisi delle prestazioni recenti. I giornalisti seguono da vicino ogni movimento, offrendo ai tifosi aggiornamenti continui e dettagli sui prossimi impegni.

Kolo Muani alla Juventus: c'è una data chiave per il dentro o fuori! Quando si capirà se il francese tornerà a Torino, ultimissime novità Norton Cuffy Juve, arriva subito in bianconero? Il Genoa ha preso una decisione importante. Le ultimissime Schlager Juve, i bianconeri accelerano per l'austriaco classe 1997: la strategia di Comolli per strappare il calciatore alla concorrenza Juventus Next Gen, Brambilla dopo la sconfitta contro l'Arezzo: «Mancato il guizzo nel finale per pareggiare. Ecco cosa potevamo fare meglio» Pagelle Arezzo Juventus Next Gen: i guantoni di Scaglia per rimanere a galla, ma in avanti si fa fatica.

