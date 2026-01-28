Rapine a prostitute e a conoscenti per strada | Fatti del 2014 all' epoca facevamo uso di cocaina

Un uomo di 32 anni ha raccontato in aula di aver subito una rapina nel 2014. All’epoca, lui e altri facevano uso di cocaina. Nei giorni scorsi, ha testimoniato nel processo contro sei persone accusate di aver commesso rapine ed estorsioni. La sua memoria sulla vicenda è confusa, ma i dettagli sulla vicenda emergono durante l’udienza.

Si ricordava molto poco della rapina subita nel 2014 il 32enne che nei giorni scorsi ha testimoniato in aula nell'ambito del processo che vede imputate sei persone accusate a vario titolo appunto di rapina ed estorsione. Si tratta di cinque nordafricani e un italiano.

