Rai opposizioni | grazie Fontana ma emergenza democratica su Vigilanza

Le opposizioni attaccano ancora sulla questione Rai. Dopo mesi di incontri e promesse, la maggioranza non riesce a trovare un accordo per rinnovare il consiglio di vigilanza. La situazione si fa sempre più tesa e preoccupante, con le forze di opposizione che chiedono di uscire dall'impasse prima che si comprometta definitivamente il funzionamento dell’azienda.

Roma, 28 gen. (askanews) – “Ancora un nulla di fatto sulla Rai, La maggioranza non dà alcun segnale di voler superare lo stallo che sta determinando una vera e propria situazione di emergenza democratica”. È di estrema preoccupazione il commento dei rappresentanti dei gruppi di opposizione Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (AVS), Maria Elena Boschi (IV), Fabrizio Benzoni (Azione), Riccardo Magi (+Europa) e del Misto e Manfred Schullian (Misto) al termine dell’incontro che si è tenuto questa mattina con il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. “Ringraziamo il Presidente per averci ascoltato – prosegue la nota – ma registriamo che dalla maggioranza non arriva alcun segnale per superare questa grave situazione che sta bloccando il servizio pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Rai Opposizioni

Oggi alla Camera si è svolta una riunione dei capigruppo delle opposizioni in Commissione di Vigilanza Rai.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Rai Opposizioni

Argomenti discussi: I presidenti del Parlamento incontreranno le opposizioni sulla Rai; Veneto, spoglio in diretta: Stefani 61.3%, Manildo 30.5%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16...

Rai, opposizioni: grazie Fontana ma emergenza democratica su VigilanzaRoma, 28 gen. (askanews) - 'Ancora un nulla di fatto sulla Rai, La maggioranza non dà alcun segnale di voler superare lo stallo che sta ... notizie.tiscali.it

Appello delle opposizioni a La Russa-Fontana: la Rai fa propaganda filogovernativaRoma, 16 gen. (askanews) – Una lettera firmata dalle opposizioni al completo, Pd, M5s, Avs, IV, Azione, +Europa, ai presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana, per chiedere ... askanews.it

Tg2. . Polemiche sulla presenza degli agenti ICE alle #Olimpiadi #MilanoCortina a protezione delle autorità americane. Maggioranza: "Si rispettino le leggi italiane". Opposizioni: "Basta inchini a Trump". Al #Tg2Rai ore 13,00 #27gennaio facebook

Vittime dell'aggressione i giornalisti Rai Laura Cappon e Daniele Babbo. Le opposizioni insorgono: "Meloni prenda posizione" x.com