Rai 1 ecco la serie sulla cattura di Messina Denaro | Girata nel Palermitano qua abbiamo avuto più libertà e sicurezza

Da Palermo a Rai 1 arriva una nuova serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro. La miniserie ‘L’invisibile’ ricostruisce i momenti chiave dell’arresto del boss di Cosa Nostra, morto lo scorso 25 settembre. Le riprese sono state fatte nel Palermitano, dove gli autori hanno potuto lavorare con più libertà e sicurezza. La messa in onda è prevista per il 3 e 4 febbraio alle 21.

Il racconto dell'arresto del boss di Cosa nostra - morto il 25 settembre 2023 - sarà al centro de 'L'invisibile', in onda il 3 e il 4 febbraio alle 21.30 Il racconto della cattura di Matteo Messina Denaro - boss di Cosa nostra morto il 25 settembre 2023, ad appena otto mesi dall'arresto - sarà al centro della miniserie 'L'invisibile', in onda su Ra1 il 3 e il 4 febbraio alle 21.30 (e poi disponibile sul boxset di Raiplay). Il Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) è a capo della squadra di carabinieri del Ros incaricata di catturare l'ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Messina Denaro

In questa serie Rai viene raccontata la lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Messina Denaro

Argomenti discussi: Prima di noi si conclude su Rai 1: ecco perché non ci sarà una seconda stagione; Lino Guanciale, la Rai ci ripensa: L’invisibile (finalmente) va in onda. La nuova programmazione; La Preside, ecco il numero totale di puntate e la data del finale su Rai 1; The Voice Kids, ecco le squadre dopo la terza puntata di Blind Auditions.

Morbo K storia vera della fiction di Rai 1/ La contagiosa malattia inventata per salvare gli ebreiEcco la vera storia del morbo K, che salvò tanti ebrei dalla deportazione: la curiosa invenzione di tre medici durante la seconda guerra mondiale ... ilsussidiario.net

Prima di noi si conclude su Rai 1: ecco perché non ci sarà una seconda stagioneCon l’ultima puntata andata in onda su Rai 1 si chiude ufficialmente Prima di noi. La saga familiare che ha attraversato il ... msn.com

Lino Guanciale tra la cattura di Matteo Messina Denaro e il Cile di Pinochet: dopo la tournée in Cile torna in Tv con "L'invisibile" https://www.terremarsicane.it/lino-guanciale-tra-la-cattura-di-matteo-messina-denaro-al-cile-di-pinochet-dopo-la-tournee-in-cile-tor facebook

Il padrino «invisibile»: Lino Guanciale è un colonnello del Ros che partecipa all'arresto del boss Messina Denaro x.com