Durante una serata, una ragazzina si è commossa ascoltando il racconto di Sami Modiano sulla Shoah. Quando Modiano ha parlato di suo padre, la giovane è scoppiata in lacrime. L’uomo ha cercato di confortarla, le ha dato un abbraccio e si è scusato. La ragazzina ha raccontato di avere un numero di prigioniera uguale a quello di suo padre, che purtroppo non c’è più. La scena ha toccato tutti presenti, sottolineando quanto siano ancora vive le ferite di quei tempi.

“Papà Giacobbe aveva un numero ‘b 7455’, io ho il ‘b 7456’. Lui aveva, mentre io ho. Lo dico con rabbia perché lui non c’è più. Un papà adorabile che ho conosciuto poco. Non mi hanno dato la possibilità di conoscerlo”. Lo ha raccontato il sopravvissuto alla Shoah Sami Modiano all’incontro con li studenti romani al Teatro Vascello, in occasione del Giorno della Memoria. Il passaggio sul padre ha particolarmente emozionato la ragazzina che gli aveva fatto la domanda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazzina scoppia in lacrime durante il racconto di Sami Modiano sulla Shoah e su suo padre: l’abbraccio e le scuse

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ha condiviso il ricordo della Shoah con la sua famiglia, sottolineando l'importanza di preservare la memoria.

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ricorda il suo passato e il viaggio tra memoria e riconciliazione.

