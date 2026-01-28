Radicalizzazione jihadista online | 17enne arrestato nel Comasco allarme minori e propaganda digitale

Un 17enne del Comasco è stato arrestato per aver creato una presenza online dedicata alla propaganda jihadista. Si era radicalizzato da solo, usando internet, e ora gli investigatori temono che possa aver influenzato altri minori con i suoi messaggi. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il suo profilo e le sue attività, mentre si cerca di capire se ci siano altri coinvolti o potenziali complici.

Si era radicalizzato autonomamente, online, costruendo nel tempo una presenza digitale improntata alla propaganda jihadista. Un ragazzo di 17 anni, di origine egiziana e residente in provincia di Como, è stato raggiunto nelle prime ore di martedì da un’ordinanza di custodia cautelare con collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano ed e seguita dai carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale di Como. Il giovane dovrà rispondere di istigazione a delinquere aggravata dall’uso di strumenti informatici e telematici, con riferimento a reati con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Panorama.it

