Il Liverpool si è laureato campione della Premier League 2024-25 con largo anticipo, chiudendo la stagione con un margine consistente. Ora, con l’inizio del nuovo campionato previsto per metà agosto, i Reds si preparano a nuove sfide. Secondo i bookmaker, Manchester City e Arsenal sono le principali avversarie che potrebbero mettere in discussione il dominio dei campioni in carica. La stagione si presenta aperta e tutta da seguire.

Il Liverpool ha vinto l’edizione 2024-25 della massima serie inglese con largo margine e sopratutto con grande anticipo, ma la stagione che prenderà il via con la prima giornata intorno alla metà di agosto porrà ai Reds nuove sfide perché ci sono almeno due squadre, segnatamente Manchester City e Arsenal, almeno secondo i bookmaker, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Quote antepost vincente Premier League 2025-26

Approfondimenti su Premier League

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Premier League

Argomenti discussi: Quote vincente Champions League 2026: le favorite dei bookie; Quote antepost vincente Premier League 2025-26; Premier League 2025-2026 giornata 25: pronostici, quote, antepost; Quote vincente scudetto Serie A 2025-26: Inter al comando!.

Quote vincente Serie A 2025/26: la favorita, l'antagonista e le outsider aggiornateIl campionato di Serie A 2025/2026 entra nel vivo: ecco come cambiano le quote vincente Scudetto e chi è la favorita dei bookmakers ... assopoker.com

Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornateLa prima fase della Champions League 2025/26 è archiviata e ha definito il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. Per. tuttomercatoweb.com

L'anniversario del Manchester City che imbarazza la Premier League: sono trascorsi tre anni dalle accuse di 130 violazioni del Fair Play Finanziario inglese, ma il verdetto è ancora lontano x.com

''L'ho detto alla mia famiglia, la Serie A è meglio della Premier League! Il miglior campionato che ci sia! Era il mio sogno da piccolo e non vedo l'ora di giocare contro Juve ed Inter'' Adrian Przyborek facebook