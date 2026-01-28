Questo portiere entra nella storia | si toglie i guanti e para due rigori!

Durante la finale di Supercoppa cilena tra Coquimbo Unido e Universidad Católica, un portiere ha fatto la storia. Si toglie i guanti e para due rigori, regalando al suo team una vittoria inaspettata. La partita si è conclusa senza reti durante i tempi regolamentari, ma il suo intervento decisivo ha fatto la differenza ai rigori.

