Durante la finale di Supercoppa cilena tra Coquimbo Unido e Universidad Católica, un portiere ha fatto la storia. Si toglie i guanti e para due rigori, regalando al suo team una vittoria inaspettata. La partita si è conclusa senza reti durante i tempi regolamentari, ma il suo intervento decisivo ha fatto la differenza ai rigori.

Iñigo Asorey, giovane portiere dell'Atletico Madrid, si è distinto nel torneo LaLiga FC Futures, uno dei principali eventi giovanili internazionali.

Il Paris Saint Germain conquista la Coppa Intercontinentale, aggiudicandosi il titolo mondiale battendo il Flamengo ai rigori.

