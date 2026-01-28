Questione sicurezza in Trentino in arrivo 54 nuovi poliziotti

Questa mattina il governo ha annunciato l’arrivo di 54 nuovi agenti di polizia in Trentino. Si tratta di 32 agenti e 22 vice ispettori che nei prossimi mesi verranno assegnati alle varie forze di sicurezza della provincia. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle aree più sensibili. La polizia stradale, postale e ferroviaria riceveranno così nuove risorse per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Sono 32 agenti e 22 vice ispettori le nuove risorse delle forze dell'ordine che prossimamente affiancheranno i colleghi della polizia stradale, postale e ferroviaria sul territorio provinciale. Lo ha disposto, nei giorni scorsi, il capo della polizia e prefetto Vittorio Pisani allo scopo di incrementare la sicurezza dei cittadini. Oltre la metà del personale – si legge in una nota – rimarrà attiva anche dopo la primavera. Il questore Nicola Zupo assegnerà tutto il personale al controllo dei territori di Trento, Rovereto e Riva del Garda in modo da garantire, in questo periodo, la presenza di cinque volanti nel capoluogo.

Il 12 gennaio, il sottosegretario Andrea Ostellari e il collega Nicola Molteni hanno annunciato l'arrivo di 54 nuovi agenti di polizia a Padova, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza cittadina.

