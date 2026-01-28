Il maltempo torna al centro delle discussioni politiche in Italia. I rappresentanti si dividono ancora sulla presenza degli agenti Ice durante i Giochi di Milano-Cortina. La questione si fa sempre più calda, mentre il clima instabile mette alla prova la capacità di gestione delle autorità.

Il maltempo entra nel dibattito politico, che resta diviso anche sulla questione della presenza di agenti Ice in occasione dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Question time su maltempo e caso Ice in Italia

Approfondimenti su Question Time

Nel suo intervento su Question Time, il ministro Salvini ha affrontato i ritardi nei lavori dell’autostrada A14 tra Marche e Abruzzo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Question time su maltempo e caso Ice in Italia

Ultime notizie su Question Time

Argomenti discussi: Maltempo, il ministro Musumeci riferirà in aula. Il Pd: Da governo risposta inadeguata; Salvini: chiesto lo stato di emergenza per le regioni colpite dal maltempo; Question time alla Camera con i ministri Salvini, Bernini e Foti; Maltempo: Salvini, chiesto stato emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

CAMERA DEI DEPUTATI: «QUESTION TIME CON CROSETTO, URSO E MUSUMECI SU DIFESA, IMPRESE E MALTEMPO AL SUD»Si svolge oggi, mercoledì 28 gennaio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. agenziagiornalisticaopinione.it

Maltempo, il ministro Musumeci riferirà in aula. Il Pd: «Da governo risposta inadeguata»ROMA Domani alla Camera dei deputati si terrà il question-time promosso dal Partito Democratico, che ha chiesto al Governo e in particolare al ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ... corrieredellacalabria.it

Nel question time del 12 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato un tema rilevante legato al funzionamento degli elenchi regionali del concorso, con particolare attenzi… x.com

DIRETTA | Camera: question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci. #ANSA - facebook.com facebook