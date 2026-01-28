Quello che cerca di molestare una minorenne sulla metro a Roma

Un uomo ha molestato una minorenne sulla metro di Roma. Approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è avvicinato alla ragazza, l’ha toccata e ha tentato di baciarla contro la sua volontà. La vittima è riuscita a scappare e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando l’uomo, descritto come un uomo sui 30 anni.

Ha agganciato la vittima approfittando di un momento di distrazione dei suoi genitori. Poi ha iniziato a palpeggiarla cercando di vincere la sua resistenza nel tentativo di baciarla. L'uomo, un ventottenne originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia ed è ora in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo era stato già denunciato due anni fa dagli agenti del Commissariato di P.S. Viminale per un episodio analogo commesso ai danni di una donna mentre si trovava a bordo del suo stesso autobus. Questa volta, il copione andato in scena ha visto vittima una giovane turista originaria di Singapore, in visita nella Capitale con la propria famiglia.

