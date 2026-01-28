‘Quelli della Mala’ il 7 febbraio live a Scandiano

Questa sera a Scandiano si esibisce ‘Quelli della Mala’, la prima tribute band dedicata agli 883 della provincia di Reggio Emilia. Luca Benevelli, il musicista locale che ha ideato il progetto, ha raggiunto il suo obiettivo: portare sul palco un omaggio autentico alla band di Max Pezzali e Francesco Silvestre. L’evento promette di attirare molti fan, desiderosi di rivivere i successi degli anni ’90.

Missione compiuta. È andato a segno il progetto del musicista scandianese Luca Benevelli di formare la prima tribute band reggiana dei mitici 883. Dopo il debutto in concerto lo scorso mese a Bologna, ora è tutto pronto per il live in terra reggiana il prossimo 7 febbraio al Mamba di Scandiano. "La scorsa estate è partito il mio progetto – dice Benevelli – e poco alla volta si è formata la band, anche grazie all’articolo del Carlino che pubblicizzava la mia idea. In primis è arrivato il batterista, Domenico di Cicco, poi il bassista, Enrico degli Antoni, il chitarrista Davide Greco, infine il tastierista, Simone Castagnetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Quelli della Mala’, il 7 febbraio live a Scandiano Approfondimenti su Luca Benevelli Il Garante della Privacy invita a leggere i suoi conti: quelli veri, non quelli «mistificati» da Report e Fatto quotidiano Da quelli per arredare la tavola delle Feste a quelli preziosi, dai Calendari da bere a quelli da mangiare e persino quelli per farsi molto piacere. Eccone 14 irresistibili Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Luca Benevelli Argomenti discussi: ‘Quelli della Mala’, il 7 febbraio live a Scandiano; Il gergo della malavita veronese diventa un libro: le antiche parole segrete per dire rapina, carabiniere e uccidere; Prima della Milano da bere. Romanzo criminale del nord; Dal sottopasso della Marna ai numeri di incidenti e sanzioni: il 2025 della Polizia Locale di Sesto Calende. Nuova proroga per i lavori in galleria lungo la via Mala: "troppo freddo" dice l'Anas, che sposta la fine dell'intervento a metà febbraio. Il sindaco di Vilminore parla di presa in giro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.