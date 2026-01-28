Quel volo che fermò il tempo | la tragedia di Brema 1966 la notte in cui lo sport italiano perse il futuro

Sono passati sessant’anni da quella notte in cui lo sport italiano ha rischiato di perdere tutto. Il volo Lufthansa 005 si schiantò a Brema, portando via atleti e tecnici che facevano sognare il futuro. La tragedia segnò un punto di svolta, lasciando cicatrici profonde in chiunque si ricordi di quella notte. Nonostante il tempo, il ricordo resta vivo tra chi ha vissuto quegli istanti e tra le generazioni che sono arrivate dopo.

