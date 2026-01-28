Quel volo che fermò il tempo | la tragedia di Brema 1966 la notte in cui lo sport italiano perse il futuro
Sono passati sessant’anni da quella notte in cui lo sport italiano ha rischiato di perdere tutto. Il volo Lufthansa 005 si schiantò a Brema, portando via atleti e tecnici che facevano sognare il futuro. La tragedia segnò un punto di svolta, lasciando cicatrici profonde in chiunque si ricordi di quella notte. Nonostante il tempo, il ricordo resta vivo tra chi ha vissuto quegli istanti e tra le generazioni che sono arrivate dopo.
Sessant'anni dopo la tragedia del volo Lufthansa 005, il ricordo di una generazione spezzata continua a vivere nello sport italiano. Non solo un incidente aereo, ma una ferita collettiva che chiede memoria e rispetto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mercoledì alle 10,30 in via dello Sport l’omaggio alla nuotatrice azzurra scomparsa nel 1966. Sessant’anni dopo la tragedia aerea di Brema. Bologna e la Sogese ricordano Carmen Longo
Mercoledì alle 10:30, in via dello Sport a Bologna, si terrà un omaggio dedicato a Carmen Longo, la nuotatrice italiana scomparsa nel 1966.
"Ora sta a noi proseguire il suo volo". La nipote racconta commossa lo zio. Quel video di saluto prima della fine
