Quarta commissione Ars percorso normativo per sostenere i concessionari colpiti dal maltempo

La Quarta Commissione dell’Ars ha appena terminato la sua seduta dedicata a un percorso normativo per aiutare i concessionari colpiti dal maltempo. I membri hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per le proposte avanzate, che puntano a dare risposte concrete alle aziende danneggiate dalla recente ondata di eventi atmosferici. Ora si attende l’avvio delle procedure per mettere in campo gli interventi.

“Si è conclusa la seduta della IV Commissione “Territorio e Ambiente” dell’Assemblea Regionale Siciliana e il giudizio non può che essere estremamente positivo. Il confronto in Commissione ha confermato la bontà dell’impostazione proposta e la volontà comune di individuare soluzioni concrete e immediatamente percorribili a sostegno dei settori colpiti dagli eventi calamitosi”. Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Ludovico Balsamo. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Carta, all’assessore Savarino, ai colleghi parlamentari, al direttore Beringheli e a tutti i rappresentanti delle categorie interessate che, con competenza e spirito costruttivo, hanno contribuito ad arricchire il dibattito sulla proposta illustrata nei giorni scorsi”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Assif ha avviato una campagna di raccolta fondi per supportare i comuni della Città Metropolitana di Messina colpiti dal ciclone Harry.

Assoesercenti ha richiesto interventi di sostegno per le imprese della Sicilia orientale danneggiate dal ciclone mediterraneo Harry, che tra il 20 e il 21 gennaio ha causato ingenti danni alle attività commerciali della zona.

