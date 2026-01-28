Quanto rimane speciale il rapporto fra il governo israeliano e gli Stati Uniti

Questa mattina a Tel Aviv, in Piazza degli ostaggi, si è fermato il grande orologio che segna il tempo dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. La scena ha colpito molti passanti, che hanno osservato il monumento spento come simbolo di una stagione che sembra essere cambiata. La domanda che circola tra la gente è se il rapporto tra Israele e gli Stati Uniti possa tornare a essere come prima o se questa data segnerà un punto di non ritorno.

Si spegne l’orologio in Piazza degli ostaggi. Israele inizia la guarigione con un dubbio e la volontà di rivoluzionare il proprio rapporto con l'Amministrazione americana Il grande orologio che a Tel Aviv, in Piazza degli ostaggi, Kikar HaChatufim, ha segnato lo scorrere del tempo dall’attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 si è fermato. Ottocentoquarantatré giorni, dodici ore, cinque minuti e cinquantanove secondi sono il tempo che separa l’inizio dell’aggressione dei terroristi e il ritorno del corpo del sergente maggiore Ran Gvili, ucciso nella battaglia del kibbutz Alumim, portato nella Striscia già cadavere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quanto rimane speciale il rapporto fra il governo israeliano e gli Stati Uniti Approfondimenti su Tel Aviv Piazza Gli Stati Uniti designano il governo del Venezuela come organizzazione terroristica Maduro prima dell'attacco: Il Venezuela un Governo amico per gli Stati Uniti – Il video Il Venezuela, prima dell’attacco, si presentava come un governo amico degli Stati Uniti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Massive Gaza Attack by Israel | Sohail Afridi’s Big Move in KPK Ultime notizie su Tel Aviv Piazza Argomenti discussi: Quanto rimane speciale il rapporto fra il governo israeliano e gli Stati Uniti; Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Tessere non a norma: scattano i sigilli per Il Cinemino di Milano. Rimane aperto il bar; Affari Tuoi, cosa succederà a febbraio: colpo di scena per Stefano De Martino. Quanto rimane speciale il rapporto fra il governo israeliano e gli Stati UnitiSi spegne l’orologio in Piazza degli ostaggi. Israele inizia la guarigione con un dubbio e la volontà di rivoluzionare il proprio rapporto con l'Amministrazione americana ... ilfoglio.it Le tensioni della comunità internazionale con gli Stati Uniti, per via delle politiche aggressive di Trump in patria e all'estero, stanno sfociando in appelli a boicottare la Coppa del Mondo di calcio della prossima estate, che si terrà tra Usa, Canada e Messico - facebook.com facebook Dai conflitti in corso alle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Europa: l’evento a Milano-Cortina, con i suoi simboli e le sue polemiche, s’inserisce in un momento storico tormentato. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.