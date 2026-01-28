quanto e con chi si balla a sanremo 2026

Quest’anno il Festival di Sanremo si avvicina con grande attesa. Mentre i preascolti delle canzoni continuano a circolare, si fanno già i primi nomi dei possibili protagonisti. La musica si prepara a riempire il teatro con nuove performance e sorprese. Carlo Conti torna a guidare l’evento, confermando il suo ruolo centrale nel festival. Attenzione, perché anche la scelta delle canzoni e degli artisti sta attirando l’interesse di pubblico e addetti ai lavori.

Continua il nostro viaggio nei preascolti delle canzoni del Festival di Sanremo, il quinto con la direzione artistica di Carlo Conti. Dall'anteprima dei brani di Sanremo 2026, a cui abbiamo partecipato, emerge un'altra certezza: non sarà un Festival da ascoltare solo seduti. Tra una ballad e l’altra, qualcuno ha deciso di alzare i BPM, infilare chitarre funky, ritmi latini, pulsazioni electro e persino accenni country. Il risultato è un Sanremo che, almeno sulla carta, ci terrà svegli fino a tardi. Proprio quando l’attenzione inizierà a vacillare, arriveranno loro: le canzoni da ballare. Non una rivoluzione, ma una deviazione consapevole. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

