Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica è salito di nuovo, e i consumatori lo sentono già nelle bollette. Nel mercato libero, il prezzo di riferimento è il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Con questa variazione, molti si chiedono quanto dovranno pagare nelle prossime settimane. La situazione è in evoluzione e i prezzi continuano a oscillare, rendendo difficile prevedere quanto possa crescere ancora la spesa per l’energia domestica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la compravendita di energia sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce il punto di partenza per la formazione delle tariffe offerte nel mercato libero. Al 28 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1499 €kWh (149,93 €MWh), segnando un incremento rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, una serie di componenti aggiuntive: costi di commercializzazione, dispacciamento, trasporto, oneri di sistema e imposte.

