Quando sotto Catria e Nerone tirava forte il vento della Cagliese

Questa mattina, sulla piana di Catria, si è alzato un vento forte che ha scosso tutto il paesaggio. Ricordando gli anni passati, si torna alla stagione 2000-01, quando la Cagliese vinse il campionato di Eccellenza e salì di categoria. Quei momenti rimangono impressi nella memoria dei tifosi e ancora oggi si parla di quella vittoria come di un grande traguardo per il club.

Per la serie 'amarcord' la stagione sportiva 2000-01 aveva visto la Cagliese trionfare in Eccellenza e il conseguente passaggio alla categoria superiore. Sette anni nel massimo campionato dei dilettanti (serie D), con un bellissimo terzo posto nella prima stagione (2001-02), un sesto nel 2006-07 e con sfide epocali come quella con il Carpi del 30 dicembre del 2007 e vinta per 2 a 1. L'anno dopo la retrocessione in Eccellenza e l'inizio della parabola discendente, con la retrocessione in Promozione prima di finire in Prima Categoria. Ora sotto il nome di Pol. Cagli Sport Associati milita in Seconda categoria viaggiando poco sopra la soglia dei playout.

