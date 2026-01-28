Questa mattina, Alex Vinatzer scenderà in pista a Schladming per lo slalom di Coppa del Mondo. L’azzurro affronterà le porte con il pettorale numero, pronto a dare il massimo. La gara si può vedere in diretta sulla tv, mentre gli altri cinque italiani sono pronti a scendere nel secondo turno.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo quando mancano una decina di giorni alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, questa sarà l’ultima gara tra i pali stretti prima dei Giochi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 L’azzurro scatterà con il pettorale numero 17: l’obiettivo è quello di risalire la china dopo qualche passaggio non brillantissimo, con la speranza di rientrare nel secondo sottogruppo di merito in vista dei Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Schladming 2026: orari, n. di pettorale, tv

L’appuntamento di Adelboden 2026 per lo slalom maschile si avvicina.

Vinatzer e gli azzurri scenderanno in pista nello slalom di Wengen 2026, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

