Quando l' occasione è importante la famiglia Beckham è più unita che mai anche nello stile

La famiglia Beckham si è riunita a Parigi per un evento speciale. Victoria, David e tre dei figli sono arrivati insieme, mostrando grande compattezza. Mancava uno dei figli, ma tutti gli altri hanno sfoggiato un look coordinato e un sorriso compatto, dimostrando che anche nei momenti importanti la famiglia resta unita. La coppia ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dal governo francese.

Una sintonia che si nota a partire dal look. In uno scatto di gruppo condiviso da David Beckham sul suo profilo Instagram, la famiglia, con la presenza delle fidanzate dei figli Romeo e Cruz, si mostra in abiti formali ma non troppo pomposi, con una predilezione per il colore nero. In abito midi Victoria Beckham e Kim Turnball, modella e dj 24enne fidanzata con il secondogenito della coppia, in lungo Harper, la piccola di casa. Per tutte scarpe in tinta, a punta aperta. "Sono davvero onorata" ha scritto Victoria su Instagram, condividendo una serie di scatti insieme ai suoi cari. La famiglia Beckham si è ritrovata a Parigi in occasione della settimana della moda: un momento speciale, perché Victoria ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.

