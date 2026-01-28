La recente sparatoria a Minneapolis riaccende il dibattito sul Secondo Emendamento negli Stati Uniti. Dopo l’episodio, la lobby delle armi si scaglia contro le forze dell’ordine, accusandole di eccesso di forza. La scena si ripete: un episodio di violenza che diventa il catalizzatore di un confronto acceso tra chi difende il diritto alle armi e chi chiede controlli più severi. La discussione si fa sempre più aspra, mentre le tensioni tra le varie fazioni aumentano.

La sparatoria di Minneapolis non è soltanto l’ennesimo episodio che riaccende il dibattito sull’uso della forza da parte delle agenzie federali. È qualcosa di più profondo: un test di stress ideologico che sta mettendo in discussione l’alleanza storica tra il movimento pro-armi e lo Stato federale quando quest’ultimo agisce in nome dell’ordine e della sicurezza. Il segnale più eloquente arriva da una presa di posizione insolitamente critica della National Rifle Association (NRA), che ha chiesto di non “ demonizzare i cittadini rispettosi della legge ” prima della conclusione delle indagini. Per decenni, il fronte del Secondo Emendamento ha tenuto insieme tre pilastri: diritto individuale alle armi, deferenza verso le forze dell’ordine, fiducia in un governo “limitato”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Quando lo Stato spara, la lobby delle armi si ribella: la frattura americana sul Secondo Emendamento

