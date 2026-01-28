Quando il portiere è sempre più giocatore di movimento | l’Insolita follia di Flekken e non solo

La partita tra il portiere Flekken e il suo ruolo tradizionale sta attirando l’attenzione. In alcune situazioni, il portiere si allontana dal suo mestiere e si trasforma in un giocatore di movimento. Un esempio? Quel tocco in più, quell’attimo di esitazione, che può cambiare tutto. La scelta tra rilanciare lungo o tentare un dribbling nella propria area diventa decisiva. E questa tendenza sta diventando sempre più comune nel calcio moderno.

Un attimo di esitazione. Un tocco in più. E la scelta che divide: rilanciare lungo o osare un dribbling nella propria area. È la scena che fa trattenere il fiato a stadi interi, perché oggi anche il destino passa dai piedi del portiere. (Ansa Foto) – SerieAnews Nel calcio di vertice, il portiere non è più visto solo come un semplice guardiano della porta ma assume il ruolo di un vero e proprio regista arretrato. La costruzione dal basso inizia proprio dai suoi piedi, una strategia sempre più richiesta dagli allenatori e confermata dai report tecnici UEFA, che vedono nel numero uno il primo playmaker della squadra. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Nel match tra Castelfidardo e la squadra biancoverde, un intervento decisivo del portiere vigorino Novelli ha impedito il gol di Mattia Gallo.

