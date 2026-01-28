QS Europe university ranking Roma Tor Vergata nella top ten atenei italiani

Roma Tor Vergata sale di tre posizioni e si piazza al nono posto tra gli atenei italiani nel ranking QS Europe. L’università ha migliorato la sua posizione rispetto all’anno scorso, quando era al 12° posto, e nel 2024 al 13°. Ora, si conferma tra le migliori in Italia e continua a crescere.

Roma, 28 gen. (AdnkronosLabitalia) - Guadagna 3 posti e si posiziona al nono posto in Italia nella classifica QS Europe university rankings: Roma Tor Vergata continua a ottenere risultati positivi, dopo il 12mo posto del 2025 e il 13mo posto nel 2024. Davanti a lei i politecnici del Nord e alcuni degli atenei generalisti con una storia secolare: in confronto Roma Tor Vergata ha la freschezza e l'energia dei suoi 43 anni. Al tempo stesso a livello europeo, l'ateneo romano continua a guadagnare posizioni, nonostante stia aumentando il numero degli atenei censiti: Roma Tor Vergata entra nei primi 150 atenei su 958 università valutate nel ranking.

