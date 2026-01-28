Nei punti di ritiro, i negozi guadagnano ogni volta che un cliente lascia un pacco. Questi spazi, sempre più diffusi nelle città italiane, rappresentano un’opportunità per i commercianti di aumentare i ricavi senza troppo sforzo. Ora si cerca di capire quanto possa rendere questa modalità di consegna ai negozi, che spesso ospitano i pacchi senza dover modificare troppo le loro attività quotidiane.

I punti di ritiro per gli acquisti fatti tramite e-commerce stanno diventando una presenza stabile nelle città italiane. Sempre più esercenti decidono di affiancare questo servizio all’attività tradizionale, intercettando i flussi crescenti degli acquisti online. C’è anche un guadagno diretto per questo tipo di servizio e dei benefici indiretti che spesso fanno la differenza. Cosa è un punto di ritiro. Un punto di ritiro è un esercizio commerciale o un armadietto elettronico dove si può spedire e ritirare pacchi in totale autonomia. In genere i cosiddetti locker sono disponibili 7 giorni su 7 e si trovano presso supermercati, centri commerciali o parcheggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Punti di ritiro, quanto guadagna un negozio per ogni pacco conservato

Approfondimenti su Punti Ritiro

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Punti Ritiro

Argomenti discussi: Pacchi dall’e-commerce, quanto guadagnano i negozi a fare da punto di ritiro?; MediaWorld: consegna sempre gratuita in oltre 10.000 punti di ritiro InPost; Acquisti online: dove sono e come funzionano i nuovi punti di ritiro automatici di Poste Italiane a Sassari; La notifica arriva a Castelmauro, ma il punto di ritiro dell'atto è a Montenero di Bisaccia.

Pacchi dall’e-commerce, quanto guadagnano i negozi a fare da punto di ritiro?Per una consegna l’incasso diretto è tra i 20 e i 50 centesimi, si arriva a 100-200 euro al mese ma pagati in tempi lunghi: Il risvolto interessante è ... repubblica.it

MediaWorld: consegna sempre gratuita in oltre 10.000 punti di ritiro InPostLa nuova partnership consente di risparmiare sulle spese di spedizione e rendere più agevole il ritiro dei prodotti. hdblog.it

Due punti per il ritiro a Livorno città e tanti altri in giro per la Toscana - facebook.com facebook