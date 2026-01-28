Puma parla mandarino Anta maggiore azionista

A fine novembre, il titolo Puma ha fatto salire le sue azioni del 18% in poche ore. La mossa ha catturato l’attenzione degli investitori, che hanno iniziato a parlare di un possibile accordo tra il marchio italiano e il colosso cinese Anta Sports. La notizia ha fatto salire le quotazioni e alimentato le voci su una possibile acquisizione o partnership tra le due aziende.

A fine novembre l'azione Puma aveva sorpreso tutto il mercato con un salto della quotazione di quasi il 18% sull'onda di speculazioni sull'acquisto del brand da parte del gruppo di abbigliamento sportivo cinese Anta Sports Product. A due mesi di distanza, le speculazioni si sono rivelate veritiere. Ieri mattina il gruppo di Pechino ha deciso di ampliare la sua presenza in Europa, siglando un accordo per acquistare una partecipazione del 29% nel gruppo tedesco di abbigliamento sportivo da Artemis, il veicolo di investimento della famiglia Pinault. Con questa mossa l'azienda cinese, già proprietaria di Fila, diventerà il maggiore azionista di Puma.

