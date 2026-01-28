Puglia maltempo | allerta vento fino a burrasca forte Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida fino alle 20 di stasera. Venti forti provenienti da sud-est spingono raffiche che raggiungono la burrasca, con un rapido cambiamento di direzione verso sud-ovest. In alcune zone collinari e montuose, le raffiche si fanno più intense e arrivano fino a burrasca forte. La situazione resta critica, e le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a "venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca, in progressiva rotazione da sud-ovest, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate sulle coste esposte." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

