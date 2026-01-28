Provinciale Larderia-Tipoldo Palazzo dei Leoni progetta la messa in sicurezza

La Città Metropolitana di Messina ha avviato i lavori di messa in sicurezza sulla provinciale Larderia-Tipoldo. Palazzo dei Leoni sta portando avanti un intervento che rientra in un progetto più grande di riqualificazione della viabilità urbana. Si tratta di un piano che coinvolge quattro diversi interventi e mira a rendere le strade più sicure e più funzionali per chi le percorre ogni giorno.

Disponibili i fondi della Regione Siciliana nel 2025. Cosa verrà fatto Prosegue il programma della Città Metropolitana di Messina per la riqualificazione della viabilità provinciale urbana, un piano articolato in quattro progetti complessivi che punta a migliorare sicurezza e funzionalità delle arterie interessate. Il percorso è sostenuto dai fondi della legge 1592019, comma 883, relativi alle annualità 2022–2023 e resi disponibili dalla Regione Siciliana a fine 2025 grazie alla rimodulazione effettuata da Palazzo dei Leoni. All'interno di questo quadro si colloca la progettazione degli interventi previsti sulla Strada Provinciale 39 Tipoldo–Larderia, che prevede la realizzazione di nuovi parapetti e ulteriori opere di messa in sicurezza.

