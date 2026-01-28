Provincia ignorata dal Viminale Qui nessun nuovo viceispettore

Il Viminale non ha inviato nessun viceispettore a Terni e Orvieto, nonostante siano stati formati 1.372 agenti in tutta Italia. Tra questi, anche molti provenienti dalla scuola di Spoleto, ma nessuna traccia di loro nelle due città umbre. La decisione ha sorpreso le forze dell’ordine locali, che si aspettavano rinforzi dopo mesi di attese. La situazione ha acceso le polemiche sulla gestione delle risorse e sulla presenza dello Stato nella provincia.

"Su ben 1.372 viceispettori che hanno concluso il corso di formazione (tra cui quelli della scuola di Spoleto ndr), il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non mandarne nessuno a Terni, né a Orvieto ". Provincia ternana a bocca asciutta, insomma, a fronte di 14 assegnazioni nella provincia di Perugia. Lo denuncia Vittorio Mari, segretario provinciale della Fsp (Federazione sindacale di polizia). "Se si confronta il dato con le assegnazioni nell'altra provincia dell'Umbria, Perugia, il divario appare ancora più evidente tra lo 0 di Terni e Orvieto e i 14 nuovi arrivi nel perugino – sottolinea Mari –.

