Claudio Manzini, il chirurgo ortopedico della clinica Zucchi di Monza, si è presentato oggi davanti ai giudici per negare le accuse a suo carico. Secondo l’accusa, avrebbe ricevuto denaro, cene e viaggi in cambio di protesi Ceraver impiantate ai pazienti. Lui invece ribadisce di non aver mai tradito la fiducia dei suoi assistiti e di aver sempre rispettato il suo ruolo di medico. La vicenda, che tiene sotto pressione la clinica e l’intera città, si è svolta senza sorprese, ma il processo

Monza, 28 Gennaio 2026 – "Non ho mai tradito il mio patto di medico con i pazienti". A parlare Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza che oggi si è presentato davanti ai giudici del Tribunale di Monza per negare le accuse che gli vengono contestate al processo sulla vicenda delle protesi Ceraver impiantati, secondo l'accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. L’accusa di corruzione . Per lui la pm della Procura di Monza Manuela Massenz ha chiesto la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per la presunta corruzione di avere prestato sè e il suo staff per le visite negli ambulatori di medici di base compiacenti anche fuori dalla Lombardia per reclutare nuovi pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protesi in cambio di denaro, viaggi e premi: Claudio Manzini, ortopedico della Zucchi nega ogni accusa. “Mai tradito la fiducia dei pazienti”

Approfondimenti su Claudio Manzini

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Claudio Manzini

Argomenti discussi: Semestre filtro Medicina, le università italiane si preparano al recupero dei debiti. Date degli appelli e come funzionano; Comunità cubana negli Usa spera in cambio regime: Siamo con Trump, ci fidiamo di lui; Comunità cubana negli Usa spera in cambio regime: Siamo con Trump, ci fidiamo di lui.

Protesi in cambio di soldi e regali. Il Pd Lombardia: Ancora scandali nella sanità regionale. L’Arac di Maroni a che serve?I consiglieri Borghetti e Valmaggi dopo l’ultima inchiesta che ha coinvolto diversi medici di medicina generale, ortopedici e un'azienda produttrice di protesi. Dalla vicenda Santa Rita a Lady ... quotidianosanita.it

Protesi in cambio di mazzette, arrestato un primario di Ortopedia dell’ospedale Pini di MilanoL’ipotesi di reato è corruzione e turbativa d’asta: avrebbe sponsorizzato l’acquisto di protesi della Johnson & Johnson e della B. Braun in cambio di soldi e inviti a convegni e programmi tv. In corso ... quotidianosanita.it

Francesco Manzini (@manzini_f) / Posts and Replies x.com

i Frappini di Manzini. Gli unici, gli originali. Ma che frappe! Frappini Di Manzini. Ovvioh #frappe #carnevale #gastronomia #dolcitipici #pasticceriaartigianale - facebook.com facebook