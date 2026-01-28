Continuano i controlli dei carabinieri alla ditta Carlomagno, mentre proseguono le indagini sul femminicidio di Anguillara Sabazia. I sospetti si concentrano sempre di più, e i tecnici stanno eseguendo nuovi sopralluoghi. La procura di Civitavecchia tiene sotto stretta osservazione la situazione, in attesa di eventuali novità che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

L'inchiesta sul femminicidio di Anguillara Sabazia, coordinata dalla procura di Civitavecchia, potrebbe arrivare ben presto ad una svolta. O almeno, questo è l'auspicio degli investigatori che intendono far luce, attraverso una serie di accertamenti tecnici, sulla versione fornita da Claudio Agostino Carlomagno, reo confesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Quest'oggi i carabinieri di Ostia, che conducono le indagini, hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella ditta di scavi e movimentazione terra gestita dall'uomo assieme al padre, Pasquale Carlomagno, morto suicida assieme alla moglie Maria Messenio lo scorso sabato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Proseguono le indagini dei carabinieri nella ditta Carlomagno. Nuovi sopralluoghi in corso

Approfondimenti su Carlomagno Ditta

Questa mattina i carabinieri di Ostia sono tornati a fare un sopralluogo nella ditta di Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carlomagno Ditta

Argomenti discussi: Botte con le spranghe, proseguono le indagini sul folle pomeriggio di Cittiglio; Incendi a Bazzano, 24enne aquilano ai domiciliari. Le indagini proseguono; Assalto alla ditta di lavorazione metalli, proseguono le indagini: è caccia ai responsabili; Incidente ferroviario in Spagna, dalle vittime all'inchiesta: cosa sappiamo.

I carabinieri continuano le ricerche dopo la confessione di Carlomagno, sopraluoghi anche nella villetta della vittimaIndagini sul delitto di Anguillara, ancora nessuna traccia dell’arma. Carabinieri effettuano sopraluoghi nella villetta e nella ditta di Carlomagno. la7.it

Anguillara, proseguono le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: figlio affidato ai nonni materniNel frattempo il Tribunale per i Minori di Roma ha confermato l’affidamento del figlio di 10 anni ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara come tutore, decisione già applicata lo scorso 17 ... giornaledipuglia.com

MORTE DI PATRIZIA NETTIS, IL GIP DISPONE NUOVI ACCERTAMENTI Proseguono le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata senza vita nella sua abitazione di Fasano il 29 giugno 2023. La gip di Brindisi ha respinto la richiesta d - facebook.com facebook

#Tg2000 - #CransMontana, nuove immagini del #rogo. Proseguono #indagini #27gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com