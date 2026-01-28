Questa sera alle 21, sul campo di Genk, si gioca una partita di Europa League che sembra già decisa. Malmo parte favorito e potrebbe portare a casa i tre punti senza troppi problemi. La partita, valida per l’ottava giornata della fase a gironi, non promette grandi emozioni e i pronostici sono chiari. Gli appassionati seguiranno la sfida in diretta tv.

Genk-Malmo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Classica partita da fine corso. Senza storia. Perché da un lato c’è una squadra che vuole prendersi il posto tra le prime otto – ed è quella che gioca in casa – dall’altro ce n’è una che è già eliminata e che quindi non metterà di certo il bastone tra le ruote. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Genk, in questo momento, quando mancano 90minuti alla fine della prima fase dell’Europa League, è al decimo posto in classifica a un solo punto dalle prime otto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genk-Malmo: una partita senza storia

