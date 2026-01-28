Pronostico Celtic-Utrecht | i playoff sono sicuri

Questa sera alle 21 si sfidano Celtic e Utrecht nella partita valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Europa League. Il match si presenta importante, perché il Celtic ha già la certezza di passare ai playoff. I tifosi sono in attesa di vedere se la squadra riuscirà a confermare il suo vantaggio e ottenere una vittoria che rafforza il primo posto nel girone. La partita sarà trasmessa in diretta tv, con probabili formazioni che i tifosi stanno già seguendo con attenzione.

Celtic-Utrecht è una partita valida per l'ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Deve difendere il ventiquattresimo posto il Celtic contro l'Utrecht. E visto che gli ospiti sono già eliminati dalla manifestazione, e non hanno mai vinto questa partita, gli scozzesi hanno ottime possibilità di raggiungere quello che adesso è un obiettivo stagionale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Cinque risultati utili di fila tra campionato e coppa danno la possibilità al Celtic di guardare con estremo interesse e con estrema positività a questa partita.

