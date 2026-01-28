Questa sera alle 21 si gioca l’ottava giornata di Europa League tra Betis e Feyenoord. La partita si svolge in Spagna e i tifosi si aspettano una vittoria dei padroni di casa. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la qualificazione, ma il Betis punta forte sulla propria forza in casa. La sfida promette spettacolo e potrebbe decidere molte cose nel girone.

Betis-Feyenoord è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due squadre costrette a vincere per motivi diversi: gli spagnoli perché sono ottavi e solamente con tre punti sarebbero dentro le prime otto e quindi eviterebbero gli spareggi; gli ospiti perché sono fuori da tutti, al momento, e solamente con tre punti andrebbero ai playoff. Insomma, ci si gioca tutto in questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il momento del Betis non è buono, visto che parliamo di una squadra che viene da due sconfitte di fila, assai pesanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Feyenoord: tutti i motivi della vittoria spagnola

Approfondimenti su Betis Feyenoord

Analisi e pronostico della semifinale di Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Trabzonspor.

Il match tra PAOK e Betis, valido per la settima giornata della fase a gironi dell’Europa League, si svolgerà giovedì alle 18:45.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Betis Feyenoord

Argomenti discussi: Real Betis vs Feyenoord Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa League 29-01-2026; Pronostico Betis-Feyenoord 29 Gennaio: andalusi a caccia degli ottavi; Betis Siviglia - Feyenoord Rotterdam Pronostico e confronto quote 29.01.2026; Pronostico Real Betis - Feyenoord: 29 Gennaio 2026 ?.

Pronostico Real Betis vs Feyenoord – 29 Gennaio 2026La sfida di UEFA Europa League tra Real Betis e Feyenoord si gioca il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 presso lo Stadio de La Cartuja. Un palcoscenico imponente per ... news-sports.it

Pronostico Alaves-Betis: il quinto posto è al sicuroAlaves-Betis è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Alaves-Betis, valida per la ventunesima giornata della Liga, si disputa domenica. #AlavésBetis - facebook.com facebook

Alaves-Betis, valida per la ventunesima giornata della Liga, si disputa domenica. #AlavésBetis x.com