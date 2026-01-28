Questa sera alle 21:00 si gioca Aston Villa-Salisburgo, una partita fondamentale per entrambe le squadre. L’Aston Villa cerca di mettersi in carreggiata dopo alcune prestazioni deludenti in Europa League, mentre il Salisburgo punta a confermarsi in una trasferta complicata. In campo, le due squadre si sfidano per tre punti che potrebbero fare la differenza nel girone. La partita si può seguire in diretta tv, e le formazioni sono quasi pronte per dare il massimo.

Aston Villa-Salisburgo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Aston Villa è una delle due squadre, insieme al Lione, ad avere già in mano un pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il club di Birmingham ha rispettato i pronostici della vigilia: i bookmaker, infatti, hanno sempre considerato i Villans favoriti principali per la vittoria della coppa e la squadra di Unai Emery ha risposto presente. In sette giornate l’unico passo falso è stata la sconfitta con il GA Eagles, da derubricare però ad incidente di percorso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Salisburgo, a caccia di un’impresa disperata: la combo vincente

Approfondimenti su Aston Villa Salisburgo

Salisburgo-Basilea, in programma giovedì alle 21:00, è una sfida valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Aston Villa Salisburgo

Argomenti discussi: Aston Villa-Salisburgo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Aston Villa - Salisburgo: Pronostico, Formazioni E Quote (29 Gennaio 2026); Pronostico Aston Villa-Salisburgo 29 Gennaio: Villans già agli ottavi; Pronostico Aston Villa - Salisburgo: 29 Gennaio 2026 ?.

Pronostico Salisburgo-Basilea: alla disperata ricerca di una vittoriaSalisburgo-Basilea è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Mateta, spunta anche l’Aston Villa. La Juventus vira sul marocchino En-Nesyri: sarebbe l’attaccante giusto per i bianconeri secondo voi Matteo Nava e Marco Guidi facebook