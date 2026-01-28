Promozione low cost del territorio sui social? C’è il sindaco fai da te

Il sindaco di Montecatini Valdicecina ha deciso di promuovere il territorio con un metodo tutto suo. Invece di affidarsi alle classiche campagne pubblicitarie, il primo cittadino si mette in prima persona sui social, pubblicando immagini e messaggi per attirare visitatori. Una strategia semplice e diretta, che punta a sfruttare la popolarità delle piattaforme digitali senza grandi spese. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza l’originalità e chi preferirebbe un approccio più convenzionale.

In un’epoca in cui la visibilità turistica si gioca sui social e a colpi di immagini mozzafiato, il Comune di Montecatini Valdicecina sceglie una strategia inedita per promuovere il territorio: il fai da te istituzionale. A occuparsi delle riprese aeree, del montaggio e della post-produzione dei video promozionali è infatti direttamente il sindaco, Francesco Auriemma. La scelta nasce da un’esigenza pragmatica: far quadrare i conti pubblici senza rinunciare alla valorizzazione del borgo. Invece di affidare incarichi a professionisti esterni o agenzie di comunicazione, il sindaco ha deciso di mettere a disposizione dell’ente le proprie competenze tecniche maturate in ambito professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promozione low cost del territorio sui social? C’è il sindaco fai da te Approfondimenti su Montecatini Valdicecina Dazi sui pacchi di piccolo valore: una scelta di responsabilità per far emergere il prezzo nascosto del “low cost” cinese Dal 1° luglio 2026, l’Unione europea introdurrà una tassa sui pacchi di piccolo valore provenienti da Paesi terzi, con l’obiettivo di rivelare i costi nascosti del “low cost” cinese. Dal 2026 arriva il contributo sui pacchi “low cost”: stretta su Shein, Temu e AliExpress Dal 2026 entrerà in vigore una tassa di 2 euro per ogni pacco proveniente da piattaforme extra Ue come Shein, Temu e AliExpress, per ordini con valore inferiore ai 150 euro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Montecatini Valdicecina Argomenti discussi: Promozione low cost del territorio sui social? C’è il sindaco fai da te; Tariffe cellulari 3 euro di gennaio 2026; Offerte Vodafone mobile: passa alla rete più veloce d'Italia; Tutti i robot aspirapolvere in offerta su Amazon: dai modelli premium ai low cost a partire da 139. Promozione low cost del territorio sui social? C’è il sindaco fai da teIn un’epoca in cui la visibilità turistica si gioca sui social e a colpi di immagini mozzafiato, il Comune di Montecatini Valdicecina sceglie una strategia inedita per promuovere il territorio: il fai ... lanazione.it Fuga invernale low cost, tre mete da raggiungere a febbraio con Wizz AirLa promozione Wizz Air permette di vivere l’inverno in modo diverso: mete accessibili e autentiche, con poco tempo per prenotare ma tante possibilità di viaggio ... siviaggia.it IL NOSTRO TERRITORIO VOLA ALTO (E A COSTO ZERO) La promozione turistica oggi passa attraverso le immagini. Per far conoscere Montecatini Val di Cecina nel mondo, servono video emozionanti, prospettive nuove e una comunicazione costante. Mo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.