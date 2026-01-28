Produzione metalmeccanica in regione calo di oltre il 4 per cento nel 2025

Nei primi nove mesi del 2025, la produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia ha registrato una diminuzione del 4,2 per cento. Si tratta di un calo ancora evidente, ma meno pesante rispetto al 7,2 per cento del 2024. La regione mostra qualche segnale di miglioramento, anche se il settore resta in difficoltà.

L'exporr del comparto ha invece raggiunto i 10,7 miliardi di euro, con una crescita del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 In provincia di Udine, come riportato dall'Ansa, l'andamento appare più resiliente: dopo due trimestri deboli, il terzo trimestre segna un lieve recupero (+0,2 cento) e il bilancio complessivo dei primi nove mesi si attesta a -0,8 per cento, contro il -1,9 cento del 2024. I dati emergono dal report sull'andamento e sulle prospettive dell'industria metalmeccanica, diffuso oggi da Confindustria Udine in occasione di un incontro con le imprese associate.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Friuli Venezia Giulia

La produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia è calata del 4,2% nei primi nove mesi del 2025.

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia subirà una diminuzione del 20%, confermando le previsioni di un anno difficile rispetto al 2024.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Friuli Venezia Giulia

Argomenti discussi: Lecco. Cassa integrazione, metalmeccanica in affanno: pesa per l’84% nel terzo trimestre 2025.

Produzione metalmeccanica, in regione calo di oltre il 4% nel 2025L'exporr del comparto ha invece raggiunto i 10,7 miliardi di euro, con una crescita del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 ... triesteprima.it

La produzione metalmeccanica in Fvg cala del 4,2%, export cresce del 30%Nei primi nove mesi del 2025 la produzione metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia registra una flessione del 4,2% nel comparto meccanico, un dato ancora negativo, ma in miglioramento rispetto al ?7,2 ... ansa.it

Il caso della Embo di Caramagna, storica azienda metalmeccanica specializzata nella produzione di componentistica per il settore automotive, che si avvia verso la chiusura - facebook.com facebook

La nostra Vice Presidente Alessia Miotto è intervenuta ieri a "Telegram" su #ToscanaTV per analizzare le sfide del settore #metalmeccanico - #meccatronico che oggi attraversa una fase di profonda incertezza. Con la produzione in calo da venti mesi e le x.com