Processo Università bandita assolto il docente messinese Santi Fedele

Il docente Santi Fedele, accusato nel caso “Università bandita”, è stato assolto. Fedele, professore all’Università di Messina, non dovrà affrontare più accuse. La sua posizione si è chiarita nel secondo troncone dell’inchiesta, che aveva coinvolto diverse persone e scuole. La decisione arriva dopo mesi di attesa e fa chiarezza su un caso che aveva acceso il dibattito sulla trasparenza delle università italiane.

Il professore del dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne era accusato di abuso d’ufficio in una procedura per ricercatore: la corte di Catania ha escluso responsabilità. Condanne invece per sei imputati Il professor Santi Fedele, ordinario del dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, assolto nel secondo troncone dell’inchiesta “Università bandita”, che aveva scosso le fondamenta del sistema universitario etneo e nazionale. La decisione del Tribunale di Catania è arrivata nell’ambito di una sentenza complessiva che ha visto 51 imputati, tra condanne e assoluzioni, per presunti concorsi truccati e procedure pilotate.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Università Bandita

L'ex rettore Basile è stato condannato a cinque anni di carcere nel processo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Università Bandita

Argomenti discussi: Processo Università Bandita: l'ex rettore Basile condannato a cinque anni; 'Università bandita', sei condanne e 45 assoluzioni a Catania; Università bandita: sei condannati tra cui Francesco Basile; Università bandita, assolto il professore modicano Uccio Barone.

Catania, ‘Università bandita’: ex rettore condannato a 5 anni, 45 assoluzioni per reato decadutoIl Tribunale di Catania ha emesso la sentenza nel processo Università bandita: sei condanne e 45 assoluzioni per i presunti concorsi truccati all’ateneo etneo. Cinque anni di reclusione all’ex retto ... corrieretneo.it

Processo Università Bandita, 6 condanne: c’è l’ex rettore BasilePer Basile l’accusa principale era induzione indebita a dare o promettere utilità. Per alcune imputazioni, va precisato, è stato assolto con formula piena. Il tribunale ha condannato a 2 anni Filippo ... livesicilia.it

Santi Timoteo e Tito Discepoli e collaboratori di San Paolo San Timoteo Originario di Listra, cresciuto nella fede grazie alla madre e alla nonna, fu educato alle Sacre Scritture. Incontrò San Paolo e divenne suo fedele collaboratore e “figlio nella f - facebook.com facebook