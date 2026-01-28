La procura di Budapest ha avviato un’indagine sul sindaco Gergely Karácsony. La contestano per aver organizzato la marcia del Pride del 28 giugno. La procura vuole multarlo, ma il sindaco ribatte che difendere la libertà non è un crimine. La polemica si accende nel cuore della città.

La procura contesta a Gergely Karácsony l’organizzazione della marcia del 28 giugno e chiede che sia multato. Il primo cittadino replica: “Non mi lascerò intimidire” La procura di Budapest ha sporto denuncia contro il sindaco della capitale ungherese, Gergely Karácsony, per aver organizzato il Pride lo scorso 28 giugno nonostante il divieto ufficiale imposto dalle autorità. I magistrati hanno inoltre chiesto che al primo cittadino venga inflitta una sanzione economica, ritenendo illegittima la decisione di consentire lo svolgimento della manifestazione. Secondo l’accusa, Karácsony avrebbe violato le norme sulla libertà di associazione e di riunione, autorizzando un evento che era stato formalmente vietato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pride di Budapest, sotto indagine il sindaco: “Difendere la libertà non è un crimine”

