Pride a Budapest indagato il sindaco Karácsony per aver organizzato la manifestazione | Non mi lascerò intimidire

La procura di Budapest ha avviato un’indagine contro il sindaco Gergely Karácsony. Lo accusa di aver organizzato comunque il manifestazione del Pride il 28 giugno, anche se ufficialmente vietata. Karácsony si difende: «Non mi lascerò intimidire». La situazione resta tesa, con il primo cittadino che fa sapere di essere deciso a non farsi mettere a tacere.

La procura di Budapest ha sporto denuncia contro il sindaco della capitale ungherese Gergely Karácsony e ha chiesto che venga multato per aver organizzato il Pride lo scorso 28 giugno, nonostante la manifestazione fosse stata vietata. Secondo quanto riferito dall’ANSA, il primo cittadino è accusato di aver violato la libertà di associazione e di riunione. Karácsony ha commentato la notizia con un messaggio pubblicato su X, rivendicando la scelta di aver sostenuto la manifestazione e respingendo le accuse. «Ero un sospettato, ora sono accusato perché ho difeso la libertà, la mia e quella degli altri», ha scritto.🔗 Leggi su Open.online

La polizia di Budapest ha concluso le indagini sul sindaco Gergely Karacsony, accusato di aver organizzato il Pride di giugno scorso.

Géza Buzás-Hábel, attivista e insegnante LGBTQ+, è sotto inchiesta in Ungheria per aver organizzato il Pride di Pécs, in contrasto con il divieto del governo Orbán.

