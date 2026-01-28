Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si attesta a 0,408 euro per metro cubo. Il valore del PSV, calcolato il 28 gennaio 2026, rimane stabile rispetto alle ultime settimane. La quotazione è sotto i livelli di qualche mese fa, ma i mercati continuano a monitorare con attenzione ogni minimo movimento.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 28 Gennaio 2026, è pari a 0,408 €Smc. Questo valore deriva dalla quotazione media giornaliera di 43,13 €MWh, convertita secondo il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di volatilità, con un incremento significativo rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato minimi intorno a 0,278 €Smc nei primi giorni di Gennaio, il prezzo ha registrato una progressiva risalita, superando la soglia di 0,4 €Smc negli ultimi giorni. Questa dinamica riflette sia fattori stagionali, legati all’aumento della domanda invernale, sia le incertezze geopolitiche e di approvvigionamento che continuano a influenzare il mercato europeo del gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Prezzo Gas oggi

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 26 gennaio 2026; Allarme Prezzo Gas +30%: l’indice PSV vola a 0,45 €/Smc; Valore PSV dicembre 2025: prezzo gas e confronto 2024; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 20 gennaio 2026.

Bollette, il 2025 segna la svolta per gli italiani: luce e gas tornano a prezzi stabili. Basta brutte sorpreseNel 2025, il grande ritorno del prezzo fisso: l'Osservatorio di Switcho – il servizio 100% digitale e gratuito che aiuta i suoi utenti a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia, assicurazione ... affaritaliani.it

GAS & ELETTRICITÀ/ Ecco perché le bollette sono destinate ad aumentare (ancora) in ItaliaIl prezzo del gas è tornato a crescere e anche quello dell'elettricità potrebbe salire ancora: le criticità del sistema energetico non sono state risolte ... ilsussidiario.net

Renault Avantime: Prezzo da nuova (2001–2003): circa 36.000–40.000 € Al valore del 2025 (inflazione): oggi equivarrebbero a circa 55.000–60.000 €. Valore reale oggi sul mercato: da 5.000 € (esemplari da sistemare) fino a 25.000–30.000 € per versi - facebook.com facebook

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com