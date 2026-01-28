prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo cambia ancora. Famiglie e aziende monitorano con attenzione questa cifra, perché influisce direttamente sulle bollette di ogni mese. La quotazione aggiornata ogni giorno aiuta a capire quanto si spenderà per l’energia.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla spesa energetica mensile. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato sia in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 28 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato aggiornato a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

