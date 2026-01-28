Prevenire la violenza giocando | i Violet Blend presentano ad Arezzo Ludica il gioco Talk or Stalk?

Arezzo Ludica 2026 si apre tra pochi giorni e tra gli ospiti ci sono i Violet Blend. La band alternativa metal presenterà il loro nuovo progetto, un gioco di carte chiamato Talk or Stalk?, che combina divertimento e temi sociali. L’evento si svolgerà dal 30 gennaio al 1 febbraio presso Arezzo Fiere e Congressi. I Violet Blend vogliono usare il gioco per sensibilizzare sui problemi della violenza, coinvolgendo i partecipanti in modo diretto.

I Violet Blend presentano ad Arezzo Ludica 2026 "Talk or Stalk?", un gioco di carte educativo per imparare a distinguere tra corteggiamento e comportamenti tossici. Un progetto sociale innovativo che trasforma il gioco in uno strumento di sensibilizzazione sulle dinamiche del consenso. In occasione di Arezzo Ludica 2026, che si terrà dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026 presso il polo fieristico di Arezzo Fiere e Congressi, la band alternative metal Violet Blend presenterà un progetto che unisce intrattenimento e impegno sociale: il gioco di carte Talk or Stalk?. L'appuntamento è nel Padiglione 2, dove i visitatori potranno partecipare a dimostrazioni dal vivo e mettersi alla prova con un gioco che sta attirando l'attenzione per la sua capacità di affrontare temi complessi con un linguaggio immediato e coinvolgente.

