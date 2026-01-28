Presutti Pd | Sparito dal radar lo svincolo di Colle Caprino mentre si tenta il ' sabotaggio' della Nuova Pescara
Presutti (Pd) denuncia che lo svincolo di Colle Caprino è sparito dai piani della regione. Mentre si cercano soluzioni, alcuni accusano di un tentativo di sabotaggio sulla nuova strada che dovrebbe collegare Pescara, Montesilvano e Spoltore. La questione rischia di bloccare un’opera da 23 milioni di euro, finora dimenticata dalla giunta regionale dell’allora presidente Pd Luciano D’Alfonso.
Parliamo dello svincolo di Colle Caprino (ss 714) e la denuncia arriva dal consigliere comunale Pd Marco Presutti. Quell’opera nel dup (documento unico di programmazione ) in discussione nella seduta di bilancio non c’è e se non c’è vuol dire, incalza, che è stata declassata a come “non prioritaria”. Quello, chiosa, “è uno svincolo vitale per 40mila residenti, già finanziato e programmato, di cui si sono perse le tracce”. Nulla sarebbe stato fatto per “scongelare” quei 23 milioni di euro di fondi Masterplan destinati al progetto e se così non fosse Presutti, con una interrogazione urgente, anche di questo chiede conto: quali azioni sono state intraprese per sollecitar Anas e Regione a erogarlo il finanziamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Nuova Pescara
Joao Mario sparito dai radar: clamorosamente diminuito il minutaggio del portoghese dal cambio Tudor-Spalletti. Svelato il dato eclatante
Il Pd lascia il Giorno della memoria alla destra. No al ddl Romeo (mentre Meloni si smarca dal fascismo)
In un contesto di dibattito politico, il Pd, insieme a M5s e Iv, ha deciso di opporsi all’adozione del ddl Romeo, lasciando il Giorno della memoria alla destra.
LA DECISIONE Spoltore rompe il fronte della Nuova Pescara: in consiglio la delibera per chiedere lo stop della fusione La notizia facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.