Presutti Pd | Sparito dal radar lo svincolo di Colle Caprino mentre si tenta il ' sabotaggio' della Nuova Pescara

Presutti (Pd) denuncia che lo svincolo di Colle Caprino è sparito dai piani della regione. Mentre si cercano soluzioni, alcuni accusano di un tentativo di sabotaggio sulla nuova strada che dovrebbe collegare Pescara, Montesilvano e Spoltore. La questione rischia di bloccare un’opera da 23 milioni di euro, finora dimenticata dalla giunta regionale dell’allora presidente Pd Luciano D’Alfonso.

Parliamo dello svincolo di Colle Caprino (ss 714) e la denuncia arriva dal consigliere comunale Pd Marco Presutti. Quell’opera nel dup (documento unico di programmazione ) in discussione nella seduta di bilancio non c’è e se non c’è vuol dire, incalza, che è stata declassata a come “non prioritaria”. Quello, chiosa, “è uno svincolo vitale per 40mila residenti, già finanziato e programmato, di cui si sono perse le tracce”. Nulla sarebbe stato fatto per “scongelare” quei 23 milioni di euro di fondi Masterplan destinati al progetto e se così non fosse Presutti, con una interrogazione urgente, anche di questo chiede conto: quali azioni sono state intraprese per sollecitar Anas e Regione a erogarlo il finanziamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

