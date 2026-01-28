Pressione di cinque minuti letale La madre | Giustizia per mio figlio

La morte di Giovanni Sala, 34 anni, davanti alla sede di Sky a Rogoredo, ha sconvolto la città. La madre del giovane chiede giustizia, accusando che il suo figlio sia stato schiacciato sotto una pressione ininterrotta sul torace per oltre cinque minuti. La tragedia si è consumata nella notte tra il 19 e il 20 agosto, lasciando dietro di sé domande senza risposta.

Giovanni Sala, morto a 34 anni davanti alla sede di Sky a Rogoredo nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, "ha subito una pressione ininterrotta sul torace per più di cinque minuti". In un soggetto sano e non alterato, secondo la relazione dei medici legali esaminata ieri in aula davanti alla Corte d'Assise nel processo che vede imputati con l'accusa di omicidio preterintenzionale due vigilantes dell' Italpol di 46 e 64 anni, "ne possono bastare anche solo quattro, in posizione prona, per provocare una significativa "diminuzione dei parametri ventilatori". Il ginocchio di uno dei due imputati sulla schiena, come mostra un video che è stato diffuso e discusso ieri in aula, costringe Giovanni a terra, finché non smette di respirare.

