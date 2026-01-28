Un ragazzo di una scuola pubblica italiana ha denunciato di essere stato preso di mira dal professore a causa della sua fede cattolica. La scuola, che deve rispettare la laicità prevista dalla Costituzione, si trova ora al centro di un caso che solleva domande sulla libertà religiosa e il rispetto tra studenti e insegnanti. La famiglia del ragazzo chiede chiarimenti e si aspetta risposte chiare dalla scuola.

La scuola pubblica italiana è laica per Costituzione. Ma la laicità non equivale a ostilità verso il credo religioso, né può trasformarsi in un criterio di penalizzazione per chi professa una fede. Al liceo classico Giulio Cesare di Roma, uno degli istituti storici "de sinistra" della Capitale, essere cattolici pare invece un handicap. È quanto denuncia il padre di un ragazzo al penultimo anno di liceo in una lettera indirizzata alla dirigenza scolastica, ripresa l'altro giorno dal senatore di Forza Italia Claudio Fazzone in una interrogazione urgente al ministro dell'Istruzione e del Merito. Lo studente, in particolare, subirebbe da tempo comportamenti discriminatori, culminati in un brusco e immotivato peggioramento delle valutazioni in storia e filosofia in un clima di costante delegittimazione davanti alla classe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Preso di mira dal prof per la sua fede cattolica: il caso al Giulio Cesare

